Prefeitura de Lagarto realiza Campanha Março Lilás do CEREST em Riachão

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou no último dia 14, uma ação da Campanha Março Lilás do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto. Evento aconteceu no município de Riachão do Dantas.

A Campanha Março Lilás trata do tema prevenção e combate ao câncer de colo do útero, desta forma, a equipe do CEREST realizou uma ação voltada à saúde da mulher, com atendimento de enfermagem, ginecologista, atendimento odontológico, nutricionista, exames citopatológicos, aferição de pressão e glicemia, vacinação, palestras e serviços de beleza.

As trabalhadoras do município de Riachão também puderam contar com orientações sobre saúde da mulher trabalhadora, sobre o CEREST e doenças ocupacionais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto