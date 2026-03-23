Prefeitura de Lagarto realiza Dia D de Saúde da Mulher

A Prefeitura de Lagarto, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou no último sábado, 21, o Dia D de Saúde da Mulher. A ação, em alusão ao Mês da Mulher, aconteceu no Centro Humanizado da Mulher e da Criança (CHMC), reunindo diversos serviços voltados à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da mulher. “Esse é um momento importante para ampliar o acesso aos serviços e garantir que as mulheres de Lagarto tenham cada vez mais autonomia sobre sua saúde. Estamos trabalhando para fortalecer o planejamento reprodutivo, a prevenção e o acompanhamento contínuo, assegurando um atendimento humanizado e de qualidade”.

Durante a ação, foram ofertados serviços como inserção de implante subdérmico contraceptivo, orientações sobre planejamento sexual e reprodutivo, além da realização de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C e gravidez.

Ana Lira, que integra a Rede de Atenção Primária em Saúde do Estado, destacou que a ação faz parte de uma estratégia desenvolvida em parceria com municípios para ampliar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos de longa duração. “Essa é uma iniciativa que fortalece o direito ao planejamento sexual e reprodutivo, ampliando o acesso e garantindo mais autonomia para que cada mulher possa decidir, com segurança, sobre o seu futuro”.

Acesso ampliado

As mulheres atendidas destacaram a importância do acesso aos serviços e do acolhimento oferecido durante o Dia D. A jovem Larissa de Jesus, de 22 anos, ressaltou a autonomia proporcionada pelo método contraceptivo. “É uma decisão muito importante na vida da mulher. Ter acesso ao implante garante mais segurança e nos dá a possibilidade de escolher o melhor momento para ter filhos”, afirmou.

Já Clésia Mariano, de 37 anos, enfatizou a relevância da assistência ofertada pelo sistema público de saúde. “Hoje a gente tem acesso a serviços importantes como esse aqui em Lagarto mesmo. É um cuidado que faz diferença na vida da mulher, e aqui encontramos atendimento e acompanhamento de forma integral”, destacou.

A enfermeira obstetra do Centro Humanizado da Mulher e da Criança (CHMC), Camila Martins, ressaltou a importância do acesso ao implante subdérmico como estratégia de cuidado com a saúde da mulher. “É um método seguro e eficaz, que ajuda a prevenir a gravidez não planejada e contribui diretamente para a redução da mortalidade materna e infantil, fortalecendo o cuidado com as mulheres no município”.

A ação integra as estratégias da SMS para ampliar o acesso aos serviços e fortalecer o cuidado com a saúde da mulher em Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto