Prefeitura de Lagarto realiza Formatura do ABC de mais de mil crianças

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação, realizou nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal que possuem Educação Infantil, a tão esperada festa de formatura.

Tudo foi preparado carinhosamente pelas equipes gestoras e pedagógicas, com o apoio dos familiares dos doutorandos do ABC. As cerimônias contaram com apresentações musicais, teatrais, juramento, homenagens e a benção sob os anéis.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, que vem acompanhando as formaturas comentou: “Ao longo da trajetória estudantil, temos a oportunidade de concluir várias etapas para nossa formação: do ensino infantil ao nível superior, e as formaturas vão se somando ao longo de sua vida. E cada conquista deve ser celebrada devido à sua importância. Parabéns aos nossos pequenos que merecem todas as homenagens possíveis”, exaltou.

Com informações da Prefeitura de Lagarto