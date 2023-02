Prefeitura de Lagarto realiza II Conferência de Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou na última quarta-feira, 15, a 2ª Pré-Conferência Municipal de Saúde de Lagarto. O evento aconteceu no Povoado Pururuca.

Durante a pré-conferência foram debatidas as demandas da comunidade local, bem como a elaboração de propostas de melhorias e fortalecimento do Sistema único de Saúde, nos três níveis de governo.

O evento contou com a participação da comunidade do referido povoado, da Associação Canudos, do gerente da Unidade Básica de Saúde Pedro Félix, dos agentes comunitários de saúde da região e acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe – UFS (Campus Lagarto).

O Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem buscado junto a população, conferir o SUS que temos e o SUS que queremos, buscando “Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

A Próxima pré-conferência será no dia 21 de março e acontecerá na UFS de Lagarto, no período da manhã.

Fonte: Prefeitura de Lagarto