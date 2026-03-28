Prefeitura de Lagarto realiza mais uma edição do Programa Reduzindo Filas

Na última sexta-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais uma edição do Prefeitura Presente, desta vez com o Programa Reduzindo Filas, no bairro Alto da Boa Vista. A ação levou uma série de atendimentos especializados à comunidade, com o objetivo de agilizar o acesso da população a exames e consultas que aguardavam na fila de espera.

“O programa Prefeitura Presente chega ao Alto da Boa Vista para zerar a fila de exames de ultrassom, eletro e consultas com especialistas, trazendo os serviços para dentro da comunidade. Ver a alegria e a satisfação do nosso povo com esse atendimento humanizado renova minhas energias e mostra que estamos no caminho certo. Esse contato direto e o acolhimento carinhoso da nossa equipe de saúde são fundamentais para uma gestão que cuida de verdade das pessoas. Fico muito satisfeito com a aprovação que este posto recebeu dos moradores porque o serviço público precisa ser feito assim, com respeito e resolutividade para os lagartenses”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou os avanços já alcançados com o Programa Reduzindo Filas e reforçou o compromisso em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “Em cerca de 45 dias de programa, já conseguimos avançar bastante. Somente hoje, a expectativa é ultrapassar um grande número de atendimentos, especialmente em exames de ultrassom. Isso mostra que é um trabalho planejado, com foco em garantir uma assistência de qualidade para a nossa população”.

Saúde mais perto da comunidade

O aposentado Iolando Morais destacou a satisfação em finalmente conseguir realizar os exames após o período de espera. Ele contou que já havia feito a solicitação anteriormente e foi chamado para atendimento durante a ação. “Graças a Deus fui chamado e consegui fazer meus exames. O atendimento está muito bom, a equipe acolhe a gente bem e isso faz toda a diferença”, afirmou.

O gerente da Clínica de Saúde Jailton Patrício do Nascimento, Rodrigo de Jesus, destacou a importância da ação para agilizar os atendimentos. “Nosso objetivo é reduzir a fila e garantir que as pessoas realizem seus exames com mais rapidez. Assim, elas conseguem retornar ao médico, dar continuidade ao tratamento e cuidar da saúde com mais tranquilidade e dignidade”, afirmou.

O morador José Francisco também destacou a importância da ação para a comunidade, principalmente para quem aguardava há mais tempo pelos atendimentos. “É muito importante, porque tinha muita gente esperando por esses exames. Hoje a gente vê todo mundo sendo atendido, e isso traz mais tranquilidade. A expectativa é que continue melhorando cada vez mais”.

Prefeitura Presente

Criado para aproximar a gestão municipal da população, o programa Prefeitura Presente soma quase 3 mil ações em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação, limpeza urbana e iluminação pública. A iniciativa tem se consolidado como uma das principais marcas da atual administração, levando soluções rápidas e melhorias contínuas para bairros e povoados de Lagarto. Iniciado no dia 6 de janeiro, o programa segue de forma itinerante, promovendo a integração entre secretarias e reafirmando o compromisso da Prefeitura de Lagarto com uma cidade mais organizada, cuidada e próxima das pessoas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto