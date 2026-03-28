logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto realiza mais uma edição do Programa Reduzindo Filas

IMG_6486

Na última sexta-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais uma edição do Prefeitura Presente, desta vez com o Programa Reduzindo Filas, no bairro Alto da Boa Vista. A ação levou uma série de atendimentos especializados à comunidade, com o objetivo de agilizar o acesso da população a exames e consultas que aguardavam na fila de espera.

“O programa Prefeitura Presente chega ao Alto da Boa Vista para zerar a fila de exames de ultrassom, eletro e consultas com especialistas, trazendo os serviços para dentro da comunidade. Ver a alegria e a satisfação do nosso povo com esse atendimento humanizado renova minhas energias e mostra que estamos no caminho certo. Esse contato direto e o acolhimento carinhoso da nossa equipe de saúde são fundamentais para uma gestão que cuida de verdade das pessoas. Fico muito satisfeito com a aprovação que este posto recebeu dos moradores porque o serviço público precisa ser feito assim, com respeito e resolutividade para os lagartenses”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou os avanços já alcançados com o Programa Reduzindo Filas e reforçou o compromisso em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “Em cerca de 45 dias de programa, já conseguimos avançar bastante. Somente hoje, a expectativa é ultrapassar um grande número de atendimentos, especialmente em exames de ultrassom. Isso mostra que é um trabalho planejado, com foco em garantir uma assistência de qualidade para a nossa população”.

Saúde mais perto da comunidade 

O aposentado Iolando Morais destacou a satisfação em finalmente conseguir realizar os exames após o período de espera. Ele contou que já havia feito a solicitação anteriormente e foi chamado para atendimento durante a ação. “Graças a Deus fui chamado e consegui fazer meus exames. O atendimento está muito bom, a equipe acolhe a gente bem e isso faz toda a diferença”, afirmou.

O gerente da Clínica de Saúde Jailton Patrício do Nascimento, Rodrigo de Jesus, destacou a importância da ação para agilizar os atendimentos. “Nosso objetivo é reduzir a fila e garantir que as pessoas realizem seus exames com mais rapidez. Assim, elas conseguem retornar ao médico, dar continuidade ao tratamento e cuidar da saúde com mais tranquilidade e dignidade”, afirmou.

O morador José Francisco também destacou a importância da ação para a comunidade, principalmente para quem aguardava há mais tempo pelos atendimentos. “É muito importante, porque tinha muita gente esperando por esses exames. Hoje a gente vê todo mundo sendo atendido, e isso traz mais tranquilidade. A expectativa é que continue melhorando cada vez mais”.

Prefeitura Presente

Criado para aproximar a gestão municipal da população, o programa Prefeitura Presente soma quase 3 mil ações em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação, limpeza urbana e iluminação pública. A iniciativa tem se consolidado como uma das principais marcas da atual administração, levando soluções rápidas e melhorias contínuas para bairros e povoados de Lagarto. Iniciado no dia 6 de janeiro, o programa segue de forma itinerante, promovendo a integração entre secretarias e reafirmando o compromisso da Prefeitura de Lagarto com uma cidade mais organizada, cuidada e próxima das pessoas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next