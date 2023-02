Prefeitura de Lagarto realiza mais uma Jornada Pedagógica

Com a tem谩tica 鈥淐aminhos para uma Educa莽茫o Humanizada e Integral鈥, os professores, coordenadores e diretores, que comp玫em a Rede P煤blica Municipal de Lagarto, estiveram participando da Jornada Pedag贸gica 2023, durante toda a 煤ltima semana, de 13 a 17 de fevereiro.

O evento, que contou com palestras, oficinas e debates, aconteceu nas unidades de ensino, no audit贸rio da Faculdade Dom Pedro e no Instituto Federal da Sergipe. O objetivo da Jornada foi refletir e dialogar sobre trajet贸rias que norteiam um ensino humanizado que caminhe para o desenvolvimento integral dos estudantes.

De acordo com o secret谩rio da Educa莽茫o, professor Magson Almeida, que esteve acompanhando a Jornada Pedag贸gica, 鈥渓evamos desse encontro o aperfei莽oamento das nossas pr谩ticas para termos um ensino mais inclusivo, e humanizado, que reconhece a diversidade鈥, declarou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto