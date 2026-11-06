Prefeitura de Lagarto realiza novo mutirão de inserção do Implanon e ultrapassa 1.500 mulheres atendidas

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, nesta sexta-feira, 06, mais um mutirão de inserção do implante contraceptivo Implanon, no Centro de Especialidades Médicas de Lagarto (CHMC). Nesta edição, 220 mulheres foram atendidas, e, com a iniciativa, o município ultrapassa a marca de 1.500 mulheres beneficiadas pelo serviço, ampliando o acesso a um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia.

Para o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, a ampliação da oferta do Implanon representa um avanço no cuidado com a saúde da mulher. “Nosso compromisso é garantir que mais mulheres tenham acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes, com orientação profissional e acompanhamento pela rede municipal. É uma iniciativa que fortalece o planejamento reprodutivo e amplia as possibilidades de escolha e autonomia das mulheres”, destacou.

A enfermeira do CHMC, Júlia Erlichman, explicou que o acesso ao implante começa na Atenção Primária, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As mulheres interessadas devem procurar a enfermeira da unidade, realizar o preenchimento do formulário e passar pela avaliação de prioridade. Após essa etapa, são encaminhadas para a inserção do dispositivo nos mutirões.

Segundo ela, a iniciativa permite ampliar o número de mulheres atendidas e tornar o acesso ao método mais ágil. “Os mutirões são importantes porque ampliam a oferta do método contraceptivo e tornam o atendimento mais ágil, permitindo que mais mulheres tenham acesso a uma opção segura e eficaz para o planejamento reprodutivo. Além disso, a iniciativa fortalece as ações de promoção da saúde e prevenção de uma gestação não planejada, contribuindo para que as mulheres tenham mais autonomia sobre suas escolhas”, explicou.

Planejamento familiar e autonomia

Entre as beneficiadas está Sara Sterphanie, dona de casa, que conheceu a oferta do método pela rede municipal e decidiu realizar o procedimento em Lagarto. Ela contou que chegou a pesquisar a inserção na rede particular, onde o custo seria de aproximadamente R$ 3 mil, mas, ao saber que o município disponibilizava o implante pelo SUS, procurou a unidade de saúde para iniciar o encaminhamento. “É muito importante ter acesso a um método como esse, que oferece segurança e tranquilidade para as mulheres. Poder contar com esse atendimento pelo SUS faz diferença, principalmente para quem não tem condições de arcar com os custos de um procedimento particular”, relatou.

Juliana Fonseca Santos, costureira, também destacou a importância da iniciativa. Para ela, a oferta do implante representa mais segurança e tranquilidade para as mulheres que desejam planejar o momento de ter filhos. “É um método que nos dá mais proteção e segurança. Ter esse serviço disponível pelo município é muito bom, porque permite que mais mulheres tenham acesso a uma opção de planejamento familiar”, afirmou.

Sobre o Implanon

O Implanon é um método contraceptivo hormonal inserido sob a pele do braço, com eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez. Com a atualização da recomendação, o dispositivo pode oferecer proteção por até cinco anos. O atendimento contempla mulheres de 14 a 49 anos, conforme os critérios estabelecidos para o procedimento e a avaliação de cada paciente.

Fonte: Prefeitura de Lagarto