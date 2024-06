Prefeitura de Lagarto realiza oficina para análise de rendimento escolar

Nos dias 5, 6, 12 e 14 de junho, a Secretaria Municipal da Educação promoveu a primeira oficina de devolutivas de rendimento bimestral de 2024, organizada pelo Departamento de Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem. O evento teve como objetivo principal analisar o desempenho dos alunos em cada componente curricular nas diversas unidades de ensino do município.

Durante a oficina, gestores e gestoras escolares receberam informações essenciais sobre a gestão educacional e participaram de atividades práticas utilizando os dados de suas respectivas escolas. A análise de desempenho escolar, realizada de forma minuciosa, permitiu uma visualização ampla e detalhada da situação de cada unidade.

Esse processo de análise é fundamental para a tomada de decisões na gestão das escolas, possibilitando a elaboração de planos de ação que serão implementados ao longo do ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal da Educação em utilizar dados para melhorar a qualidade do ensino e assegurar um acompanhamento efetivo do desenvolvimento dos alunos.

Com essa ação, a Secretaria busca promover um ensino mais eficiente e voltado para as necessidades reais dos estudantes, garantindo que as escolas estejam preparadas para enfrentar os desafios educacionais e oferecer um ensino de qualidade para todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto