Prefeitura de Lagarto realiza projeto de Natal e distribui 1.500 cestas básicas

Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto realizou o projeto Natal na Comunidade com a distribuição de 1.500 cestas de alimentos com panetone. A solenidade de entrega ocorreu no Ginásio de Esportes O Ribeirão.

Segundo a gestão municipal, a medida tem o objetivo de garantir um natal mais feliz para as famílias lagartenses. “O Natal nas diversas Comunidades foi especial, foi mágico, foi lindo!”, destacou o Município.

O ato contou com a presença do deputado federal Gustinho Ribeiro que comemorou com os beneficiários o recebimento dos alimentos. ” Foi um momento festivo e de muita esperança ao lado dos lagartenses”, comentou o parlamentar.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, ressaltou que foram distribuídas 200 toneladas de alimentos a famílias que residem nas zonas rural e urbana. “Esse é um momento importante de assistência as pessoas, e mais que isso, de cuidado com a vida e dignidade. Através do “Mais na Mesa”, do “Programa de Aquisição de Alimentos” e da “Páscoa Feliz”, a Prefeitura de Lagarto tem ajudado milhares de famílias durante todo o ano. Essa entrega de hoje é muito simbólica, porque representa para muitas delas a garantia de um Natal mais digno, e isso me traz uma alegria imensa”, acrescentou a gestora.