Prefeitura de Lagarto realiza testagem itinerante no Povoado Jenipapo

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, levou até a Unidade Básica de Saúde Givalda dos Santos Nascimento, no povoado Jenipapo, a Testagem Itinerante para a Covid-19. A ação faz parte das medidas de prevenção e combate ao coronavírus e tem por objetivo, identificar possíveis casos, contendo o avanço e a disseminação da doença.

O teste utilizado é o Swab Antígeno, o teste do cotonete por via nasal, que identifica a presença do vírus no organismo e tem resultado em até 15 minutos. Após o resultado da análise, um profissional segue com as devidas orientações, esclarecendo todas as dúvidas do paciente.

O que fazer diante de casos positivos por COVID-19

A medida vale para casos leves e moderados da doença desde que não apresente sintomas respiratórios e febre. O isolamento deverá ser feito por 7 dias, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas e sem o uso de antitérmicos.

Atualmente, a testagem para o coronavírus é realizada no Centro de Testagem, localizado no antigo Senac, na rua Dr. Laudelino Freire, n°365, Centro e funciona das 07h às 16h. Para realizar o procedimento é preciso apresentar encaminhamento médico. Já para as testagens itinerantes, que são realizadas eventualmente, é necessário apenas apresentar documento de identificação e cartão do SUS, podendo estar assintomático ou não.

Fonte: Prefeitura de Lagarto