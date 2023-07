Prefeitura de Lagarto realiza vacinação em unidades de ensino do município

Com o objetivo de completar o esquema vacinal de crianças em idade escolar, a Prefeitura de Lagarto, através da secretaria de Saúde, está levando até as unidades de ensino do município, profissionais para realização de vacinação. A ação faz parte das Estratégias do Selo Unicef.

Na última quarta-feira, 12, os profissionais estiveram na Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Dr. João de Almeida Rocha, localizada no bairro Estação.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a aplicação do imunizante ocorre mediante autorização dos pais e/ou responsáveis e de acordo com a caderneta de vacina da criança. Lembrando que a vacinação é uma das formas mais eficazes na prevenção de doenças, a exemplo da hepatite, gripe, coqueluche, sarampo e outras.

“Muitos responsáveis acabam esquecendo de completar o esquema vacinal da criança e de participar das campanhas de vacinação que ocorrem anualmente e essa ação nas escolas garante que essas crianças estejam em dia com suas vacinas e protegidas contra possíveis problemas futuros”, acrescentou a gestão municipal.