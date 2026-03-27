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Prefeitura de Lagarto realizará entregas do Páscoa do Bem entre os dias 30 de março e 1º de abril

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Mantendo viva a tradição da Semana Santa e reforçando o compromisso com a segurança alimentar das famílias lagartenses, a Prefeitura de Lagarto realizará, nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, as entregas do programa “Páscoa do Bem”. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), garantirá a distribuição de kits alimentares para famílias cadastradas, contemplando moradores da zona urbana e da zona rural do município, e assegurando que esse período seja celebrado com alimento na mesa.

O cadastramento das famílias aconteceu entre os dias 10 e 25 de março, por meio de um sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura, proporcionando mais agilidade, organização e transparência ao processo.

Cada família cadastrada receberá um kit composto por 1 kg de peixe e uma cesta básica, cuidadosamente organizada com itens essenciais como açúcar, arroz, farinha de mandioca, farinha de milho (flocão), feijão, leite de coco, macarrão, óleo e sal. A seleção dos produtos foi pensada para atender às necessidades das famílias, garantindo que esse momento seja celebrado com alimento na mesa.

Nesta edição, a Prefeitura ampliou a quantidade de bacalhau que será distribuída à população. Ao todo, serão entregues 12 mil quilos de bacalhau, número que supera a última edição da ação, quando foram distribuídos 10 mil quilos. O aumento reforça o compromisso em ampliar o alcance do programa e garantir que ainda mais famílias lagartenses possam celebrar essa época tão significativa com alimento na mesa.

“Com o Programa Páscoa do Bem, estamos garantindo que milhares de famílias lagartenses possam viver esse momento com mais dignidade e tranquilidade, levando para casa o peixe e a cesta básica. Essa é uma ação que reforça o nosso compromisso com a segurança alimentar e com o cuidado com quem mais precisa. Seguimos trabalhando com responsabilidade e sensibilidade, para que nenhuma família fique desassistida, especialmente em um período tão simbólico como a Páscoa”, disse o prefeito Sérgio Reis.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado social.

“Essa é uma ação que representa cuidado e compromisso com as famílias lagartenses. Organizamos todo o processo com muita responsabilidade, desde o cadastramento até a logística de entrega, para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa. Nosso objetivo é que as famílias possam viver a Semana Santa com mais dignidade, mantendo viva essa tradição tão importante, com alimento na mesa e a presença do poder público cuidando das pessoas”, destacou a secretária.

Informações importantes para o recebimento

Para receber o kit, é obrigatório apresentar o QR Code recebido no momento do cadastramento. Cada cadastro dará direito a apenas um kit, e o código é de uso único, garantindo mais organização e segurança na entrega.

A orientação é que os beneficiários levem o QR Code em boas condições, evitando dobrar ou amassar o documento, para facilitar a leitura no momento da retirada.

Rotas de entrega

As entregas do Páscoa do Bem acontecerão por rotas organizadas ao longo dos três dias de ação, contemplando comunidades da sede e da zona rural do município.

No dia 30 de março, no período da manhã, as equipes passarão pelo Conjunto Antônio Martins e Conjunto João Almeida Rocha, com ponto de entrega nas associações das comunidades. A rota inclui ainda a Fazenda Esperança Masculina e Feminina, a Comunidade 11 Casas, com entrega na entrada da localidade, além das comunidades de Gameleiro, Urubutinga e Cipó.

Já no período da tarde, a distribuição seguirá para os assentamentos Dr. João, Roseli Nunes e Antônio Conselheiro, além das comunidades Mártires do Eldorado, Assentamento Tiradentes, Assentamento Camilo Torres e Assentamento Karl Marx. Também fazem parte da rota as localidades Itaperinha, Tanque, Curralinho e Gavião, Santo Antônio e o Assentamento José Gomes.

No dia 31 de março, pela manhã, as entregas acontecerão nas comunidades Brasília, Jenipapo, Araçá, Quirino, Estancinha 1 e 2, Britinho, Caraíbas, Açu Velho, Boa Vista, Boa Vista do Urubu, Urubu Grande, Pista do Açu, Cova da Onça e Açuzinho. A rota também contempla Colônia Treze, Porção, Forges e Lagoa Seca, Pista do Pau Grande, Juerana, Pau Grande e Taboca, Luiz Freire, Rio da Vaca, Mangabeira, Piçarreira, Centro dos Idosos, Instituto Valmir Monteiro, Várzea dos Cágados, Brejo, Saco Grande, Candeal das Cajazeiras, Sobrado, Uzeda, Fazenda Grande, Saco da Tapera e Várzea do Sobrado.

No período da tarde, a equipe seguirá pelas localidades Quilombo, Carcará, Quipé e Bonfim, Mariquita, Candeal, Rio Fundo, Olhos D’água, Piaba, Queimadas, Boieiro, Saboeiro, Barro Vermelho, Pururuca, Morcego, Oiteiros, Atalho, Borda da Mata, Sena e Papagaio, Crioulo de Cima e Crioulo de Baixo. A rota também inclui Mandanela, Pindoba, Saco do Tigre, além dos assentamentos João Amazonas, Irmã Dorothy, 22 de Novembro e Caboclo, finalizando em Saco Redondo.

As entregas serão concluídas no dia 1º de abril, pela manhã, com distribuição no Instituto Valmir Monteiro e no Parque Zezé Rocha, abrangendo todos os bairros da cidade.

Com a realização do Páscoa do Bem, a Prefeitura de Lagarto reforça seu compromisso com as políticas públicas de assistência social e com o cuidado com as famílias lagartenses. A iniciativa vai além da entrega de alimentos, representando um gesto de solidariedade, respeito e atenção às necessidades da população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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