Prefeitura de Lagarto reforça parceria com empreendedores

Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços (SEMICS), por meio da Sala do Empreendedor de Lagarto, participou de uma produtiva oficina promovida pelo SEBRAE/Lagarto. O evento buscou apresentar aos empreendedores locais os serviços e programas disponíveis para impulsionar o desenvolvimento econômico.

O secretário da SEMICS, Neirivan Nascimento, marcou presença e destacou o compromisso da gestão com o fortalecimento do setor empresarial. “A participação ativa da Prefeitura em eventos como esse reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável de Lagarto”, disserta o Secretário.

Agentes de Desenvolvimento do município também participaram, reforçando a dedicação da administração ao apoio aos empreendedores lagartenses. A oficina proporcionou um ambiente propício para a troca de experiências entre empreendedores de diversos segmentos empresariais.

A Prefeitura de Lagarto reafirma seu compromisso em apoiar o empreendedorismo local, fortalecendo parcerias com entidades como o SEBRAE para promover oportunidades e impulsionar o crescimento da cidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto