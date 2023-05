Prefeitura de Lagarto reinaugura Posto de Saúde do Povoado Pau Grande

Em mais um investimento em melhorias no serviço público do município, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Saúde, reinaugurou na última quarta-feira, 03, o Posto de Saúde Daniel Irenio dos Santos, localizado no Povoado Pau Grande.

O Posto de Saúde que contava como Ponto de Apoio, passará a contar com novas salas e ampliação dos serviços.

“Hoje temos aqui um consultório médico, um consultório de enfermagem, espaço para recepção e sala de espera. Essa ampliação beneficiará os usuários, que poderão ter mais comodidade no momento do atendimento e consequentemente um melhor serviço prestado.” Afirma o secretário de saúde Marlysson Magalhães.

O Posto de Saúde Daniel Irenio dos Santos, terá atendimento da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que ocorre mediante cronograma, elaborado de acordo com a necessidade da comunidade.

Os serviços ofertados pela equipe são: atendimentos de enfermagem; exames citopatológicos; dispensação de medicamentos do programa Hiperdia, do programa de planejamento familiar, entre outros medicamentos da rede básica, vacinação e atendimento médico.

“Minha gente, é uma satisfação imensa estar realizando a entrega de mais uma unidade de saúde, totalmente repaginada, ampliada e melhorada, para atender a comunidade. Estamos trabalhando diariamente para levar o melhor pra nossa população.” Ressalta a prefeita Hilda RIbeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto