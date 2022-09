Prefeitura de Lagarto suspende a feira livre desta quinta-feira, 8

Em virtude das festividades alusivas à excelsa padroeira de Lagarto, Nossa Senhora da Piedade, a Prefeitura de Lagarto suspendeu a realização da feira-livre desta quinta-feira, 8 de setembro. A medida foi regulamentada através do Decreto nº 923, assinado pela prefeita Hilda Ribeiro.

Cabe destacar que, graças a um Projeto de Lei de autoria do vereador Matheus Corrêa que foi aprovado pela Câmara Municipal, a Festa de Nossa Senhora da Piedade foi instituída no calendário oficial de festividades culturais do Município de Lagarto.

De acordo com a lei, a Secretaria Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp) poderá realizar ações que resgatem a memória histórica da festa e o incentivo para a sua propagação e execução.