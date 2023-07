Prefeitura de Riachão do Dantas anuncia duas inaugurações

Na próxima quarta-feira, 19, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizará duas inaugurações, tratam-se do Centro Terapêutico Multidisciplinar e do Centro de Capacitação Municipal, onde também estará situada a Sala do Empreendedor.

A inauguração do Centro Terapêutico Multidisciplinar, situado na Rua Joelson Hora Costa, vizinho a Escola Municipal Professor Luiz Antônio Barreto, será realizado às 08h. A obra levará o nome de Maria do Socorro Gonçalves Araújo.

Já o Centro de Capacitação Municipal, situado na Rua Coronel Dantas Martins, será entregue à população às 10h. Além disso, a Sala do Empreendedor, desenvolvida em parceria com o Sebrae, levará o nome de Manoel José de França.