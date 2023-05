A Prefeitura de Riachão do Dantas confirmou o show de Unha Pintada na segunda edição do Alavantú Riachão. A apresentação será realizada no próximo dia 03 de junho.

Criado pela gestão da prefeita Simone Andrade, o Alavantú Riachão se consagrou como o grande festejo junino da terra do saudoso Bode Bitu.

Por isso, com a confirmação de Unha Pintada, é esperado um público ainda maior do que o registrado em 2022.