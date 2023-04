Prefeitura de Riachão disponibiliza consultas odontológicas a noite

Por meio do Projeto Saúde em Ação, a Prefeitura de Riachão do Dantas passou a disponibilizar, na Clínica da Saúde da Família Otaviano Oliveira de Souza, consultas odontológicas no período da noite.

A iniciativa, de acordo com a gestão da prefeita Simone de Dona Raimunda, visa proporcionar “um atendimento humanizado e possível para aqueles que não conseguem se beneficiar com o atendimento durante o dia”, ressaltou.

E completou: “Ações como essas seguirão sendo ofertadas para toda população quinzenalmente. As marcações são feitas toda segunda-feira, na Clínica, basta apresentar RG, comprovante de Residência e cartão do SUS”.

As ações de Saúde Bucal são estratégias para melhorar as condições de Saúde da população, com vistas a promoção da qualidade de vida e a prevenção de inúmeras doenças.