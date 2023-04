Prefeitura de Riachão do Dantas disponibiliza carteirinha do autista

Em pleno mês de conscientização do Autismo, a Prefeitura de Riachão do Dantas informou que está oferecendo a Carteirinha da pessoa Autista, um importante documento que garante atenção especial aos cidadãos diagnosticados com algum Transtorno do Espectro do Autista (TEA).

Para adquirir a carteirinha, os interessados devem procurar o Centro de Fisioterapia de Riachão do Dantas, munidos do RG, CPF, um relatório social do médico com o número de identificação (CID) e uma foto 3×4. O processo de emissão é gratuito, como estabelecido por lei federal.