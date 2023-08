Prefeitura de Riachão do Dantas entrega escola reformada no Alto do Cheiro

A Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria Municipal de Educação, Obras e Urbanismo, entregou na tarde do último domingo, 6, as novas instalações da Escola Municipal Ursino Souza Ramos, no Povoado Alto do Cheiro.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a Escola foi totalmente reformada para atender as necessidades das crianças. “A comunidade conheceu as novas instalações, em uma tarde repleta de atividades recreativas, parque de diversões, apresentação teatral e muita esperança no futuro que estamos construindo através de muito trabalho e dedicação”, acrescentou a gestão.

Já a prefeita Simone Andrade ressaltou que foram investidos recursos em melhorias nas salas de aula, banheiros e mobiliário. “Essa escola foi preparada com muito carinho para vocês”, disse a gestora aos pequenos riachãoenses.