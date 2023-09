Prefeitura de Riachão do Dantas levará assistência oftalmológica ao povoado Tanque Novo

No próximo dia 23 de setembro, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizará o Projeto Visão para Todos na Unidade Básica de Saúde do povoado Tanque Novo, das 08h às 17h.

A iniciativa tem o objetivo de levar assistência oftalmológica gratuita à população riachãoense. Por isso, serão realizados os exames de Retinografia, Fundoscopia, e Refração Ocular (Exame de vista).

Os interessados devem ter 7 anos de idade ou mais, apresentar o RG e o Cartão do SUS, além de agendarem a sua participação, a partir de hoje, na UBS do povoado Tanque Novo, das 07h30 às 12h.