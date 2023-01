Graças a uma parceria com o Governo do Estado, a gestão da prefeita Simone de Dona Raimunda, na Prefeitura de Riachão do Dantas, ofertará mais exames laboratoriais à população riachãoense.

De acordo com a gestão municipal, a medida foi possível após a conquista de um aditivo nas cotas de exames laboratoriais que são marcados no município através do Governo do Estado.

“Dessa forma, esperamos suprir/reduzir as demandas do setor, gerando mais agilidade na liberação desses exames”, comentou a Prefeitura de Riachão do Dantas por meio de suas redes sociais.