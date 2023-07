Prefeitura de Riachão do Dantas promove cirurgias de laqueadura

Através de uma parceria com a Maternidade Zacarias Júnior, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contemplou cinco cidadãs riachãoenses com cirurgias de laqueadura.

O procedimento foi realizado na última sexta-feira, 28, na referida unidade hospitalar, situada em Lagarto. Além disso, as cinco cidadãs foram acompanhadas por profissionais do município durante todas fases do procedimento.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, as mulheres receberão alta médica neste sábado, 29. “Mais uma parceria que deu certo e que tem transformado a vida das mulheres do nosso município”, ressaltou.