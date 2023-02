Prefeitura de Riachão do Dantas realiza curso para os empreendedores locais

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e ajudar a desenvolver as suas capacidades, a Prefeitura de Riachão do Dantas promoveu um curso de Marketing Digital para os empreendedores locais.

A medida é resultado de uma parceria com a Sala Do Empreendedor e o Sebrae Sergipe. “O curso visa a capacitação dos empreendedores para a criação do planejamento estratégico de marketing digital na busca de alavancar as vendas e movimentar a economia local”, destacou o Município.

Cabe destacar que com o ambiente digital cada vez mais presente na vida dos cidadãos, a capacitação tornou-se necessária para os micro e pequenos empreendedores, os quais – por desconhecimento – acabam perdendo boas oportunidades de negócio.