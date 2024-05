Prefeitura de Riachão do Dantas realiza formatura dos primeiros formandos do EJA

Na noite do último sábado, 25, aconteceu a formatura dos primeiros formandos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA Campo – Saberes da Terra do município de Riachão do Dantas.

Essa foi mais uma conquista fruto do trabalho incansável da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, que acreditaram nessa proposta de Educação do Campo direcionada ao EJA.

O momento não foi apenas a celebração de uma conquista acadêmica, mas a realização de sonhos, a concretização de histórias únicas e valiosas que homens e mulheres do campo que abandonaram os estudos por consequências adversas na infância, apresentaram ao longo do processo.

A educação de jovens e adultos nos ensina que sonhos não envelhecem. Cada pessoa tem a sua própria trajetória, o seu próprio tempo, e é com muita satisfação que vimos o fruto de tanta dedicação e esforço. A noite de ontem, nós prova que Nunca é tarde para buscar o que é nosso, para alcançar nossos objetivos e transformar nossas vidas através do conhecimento.

A cerimônia celebrou a perseverança e a coragem de cada um, que enfrentaram desafios e superaram barreiras. Suas histórias nos inspiram e nos lembram que o aprendizado é um caminho contínuo e que cada passo dado tem um valor inestimável.