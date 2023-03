Prefeitura de Riachão do Dantas retoma campanha de proteção social

A Prefeitura de Riachão do Dantas retomou a Campanha Semear, uma iniciativa que permite ao cidadão riachãoense contribuir com a rede de proteção social da criança e do adolescente do município.

De acordo com a gestão municipal, o cidadão pode contribuir com a proteção das crianças e adolescentes por meio da declaração do imposto de renda. “Ao declarar seu imposto de renda, você pode escolher semear cuidado, amor e proteção social. Basta destinar uma pequena parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, explicou o Município.

E completou: “Através da arrecadação para o fundo, a ação possibilitará a realização de ações de prevenção e cuidado na área da criança e do adolescente e o melhor, não custa nada ajudar, não tem taxa adicional. Colabore com a campanha semear, destine parte do seu imposto e nos ajude a construir um futuro ainda melhor”.