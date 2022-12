Prefeitura de Riachão lança Projeto Mulheres que Fazem Delícias do Abacaxi

Na manhã desta quinta-feira, 08, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou o lançamento do projeto Mulheres que fazem Delícias de Abacaxi. Durante o evento também foram realizadas as entregas dos Certificados de Biscoitos Decorados e dos de Boas Praticas de Embalagens e Rotulagem.

O projeto que foi criado em junho de 2022 conta com a cooperação de 37 membros, sendo 36 mulheres e 01 homem e tem como objetivo gerar emprego e renda para as mulheres produtoras de abacaxi do município.

Para Maria Elaine Silva que é produtora de abacaxi há mais de vinte anos, fazer parte deste grupo, Mulheres que Fazem Delicias de Abacaxi, parece um sonho, “saber que através do que plantamos, vamos fazer biscoito, geleia, torta, bolo, suco, enfim, vários tipos de delicias. Isso é muito gratificante, não só para mim, mas para todas que fazem parte desse projeto”.

Durante a cerimonia de lançamento a prefeita Simone Andrade anunciou que a prefeitura disponibilizará um espaço para comercialização desses produtos. “Além de todo o suporte que estamos dando a esse grupo de mulheres, também vamos está disponibilizando um espaço comercial no mercado municipal, que esta sendo reformado, para que elas tenham um ponto de apoio físico” enfatizou Simone.

Atualmente são comercializados biscoitos de abacaxi, geleias de abacaxi, tortas e bolos no pote de abacaxi. Os produtos podem ser adquiridos através das produtoras ou por meio do instagram @mulheresquefazemdeliciaabacaxi.