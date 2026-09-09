Prefeitura de Salgado divulga nota sobre acidente envolvendo veículo da administração

Na manhã desta quarta-feira, 09, a Prefeitura Municipal de Salgado utilizou as redes sociais para divulgar uma Nota Pública sobre o acidente envolvendo um veículo locado da administração que deixou uma vítima fatal na última segunda-feira, 07.

A vítima, identificada como Camilla, morreu após o veículo em que ela estava acabar capotando na Rodovia SE-270, em Salgado.

Após a repercussão do caso, envolvendo um veículo oficial, a Prefeitura de Salgado divulgou uma nota pública.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Salgado, diante do trágico acidente automobilístico que resultou no falecimento da servidora pública municipal Camilla Teresa Romão, vem a público prestar os devidos esclarecimentos.

Na data de ontem, primeiro dia útil após o trágico acidente, o Preteito do Municipio de Salgado reuniu-se com a Procuradora-Geral do Município, o Secretário Municipal de Transportes e demais colaboradores da Administração, com o objetivo de apurar, no âmbito administrativo, as circunstâncias relacionadas à utilização do veículo oficial envolvido no acidente, especialmente quanto a identificação do servidor que autorizou o uso do automóvel pela servidora.

Paralelamente, a Administração Municipal buscou informações junto às autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos e obter os elementos necessários à adequada análise institucional do ocorrido.

Após as informações preliminares colhidas e a análise técnica e jurídica, concluiu-se que, neste momento, a medida administrativa cabível é o desligamento do servidor que autorizou o uso do automóvel pela servidora, de modo a preservar a regularidade, a isenção e o adequado andamento das investigações, bem como possibilitar a necessária análise institucional dos fatos.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a verdade, a transparência, a legalidade e a responsabilidade na gestão pública, assegurando que todos os fatos estão sendo tratados com a seriedade que o caso exige e estão sendo tomadas todas as providências administrativas cabíveis”

Prefeitura Municipal de Salgado