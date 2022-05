Prefeitura de São Cristóvão abrirá PSS para contratar motoristas

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria de Educação de São Cristóvão (Semed), abre a partir da próxima terça-feira, 31, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação temporária de motoristas e motoristas de transporte escolar. Os candidatos selecionados irão atuar no deslocamento de servidores da Semed e alunos das escolas que integram a rede municipal de ensino.

Serão disponibilizadas uma vaga para motorista e uma vaga para motorista de transporte escolar, além de cadastro reserva. O candidato selecionado e convocado receberá a remuneração no valor de R$ 1.300,00 (Motorista) e R$ 1.742,00 (Motorista de Transporte Escolar), e atuará em jornada de atividades com regime de trabalho de 40 horas semanais. O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Além disso, o candidato ainda poderá inscrever-se nas duas áreas de atuação, apresentando a documentação necessária para cada inscrição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 02 de junho, das 08h às 12h e 13h30min às 16h30min, na Rua Almirante Amintas Jorge, s/n, Centro Histórico – São Cristóvão, antiga Escola Municipal Balão Mágico (atrás do prédio do IPHAN). Para mais informações, acesse o edital disponível no site da Prefeitura de São Cristóvão.