Prefeitura de São Cristóvão lança edital para concurso público

A Prefeitura de São Cristóvão lançou hoje, 3, no Diário Oficial, o edital para um concurso que há quase seis anos a gestão tem se empenhado para realizar: o de guarda civil municipal. Ao todo serão 14 vagas e cadastro de reserva para esta área, além de outras 13 vagas e cadastro de reserva distribuídos entre os cargos: arquiteto substituto, assistente social, engenheiro civil substituto, nutricionista, psicólogo, técnico ambiental e analista ambiental.

As inscrições devem ser feitas a partir do dia 07 de fevereiro ao dia 08 de março e os interessados devem pagar uma taxa no valor de R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 140 para os de nível superior. Após realizada a inscrição, o candidato deverá aguardar a prova que acontece no dia 07 de maio através de banca realizada pela Cebraspe.

De acordo com o prefeito Marcos Santana, desde que foi pensada a criação da guarda municipal a gestão não mediu esforços para a concretização deste edital. “Porém, a própria legislação dificultou e acarretou neste atraso. Agora, com ele finalmente lançado, eu considero um momento de muita alegria porque sei quem serão os maiores beneficiados após o resultado destas provas: o povo e, consequentemente, a cidade de São Cristóvão. Já fizemos um investimento elevado na aquisição e na instalação das câmeras de monitoramento e finalmente vamos instituir a guarda e reforçar a segurança do município”, explicou.

É importante que todos os interessados fiquem atentos ao edital no intuito de obterem as informações necessárias para a realização da prova, incluindo taxa, datas e outros pré-requisitos fundamentais.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão

Foto: Heitor Xavier