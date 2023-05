A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, em parceria com a JC Flores, está com inscrições abertas para o Curso Confecção de Flores Artificiais.

As inscrições acontecem de forma online por meio do link disponível aqui. O curso ocorre entre os dias 8 a 12 de maio, com turmas pela manhã, tarde e noite. Ele será realizado no CRAS I, situado na Travessa Celso Zacarias de Carvalho, nº 1120.

Todos os cidadãos com 18 anos ou mais podem participar.