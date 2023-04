Simão Dias abre inscrições para o 2º Campeonato de Futevôlei

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, está com as inscrições abertas para o 2º Campeonato Municipal de Futevôlei.

As inscrições seguem até o dia 21 de abril, e podem ser realizadas na sede da Secretaria de Esporte, situada ao lado da Praça Vicente Ferreira de Souza.

Já a competição acontece no dia 30 de abril no Complexo Esportivo Josefa Ferreira (Conjunto José Neves), com as seguintes premiações: campeão – R$ 500 / vice-campeão – R$ 300 e terceiro lugar: R$ 200.