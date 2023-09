Prefeitura de Simão Dias abre inscrições para o Prêmio Professor Nota 10

Através do edital nº 02/2023, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), tornou público mais uma edição do Prêmio Professor Nota 10, para os professores que atuam nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de Simão Dias, conforme Lei Municipal nº 959/2021, de 03 de dezembro 2021.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, o Prêmio Professor Nota 10 visa valorizar o trabalho docente, premiar práticas e projetos inovadores e inspiradores que aconteceram durante o ano de 2023.

Já as inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro de 2023. “A Comissão Avaliadora irá selecionar uma prática ou projeto finalista de um professor (a) de cada escola, daqueles que mais se destacarem pelo trabalho inovador, criativo e transformador”, detalhou o Município.

A divulgação final dos projetos finalistas acontecerá no dia 17 de outubro, no Diário Oficial do Município e/ou Instagram da Prefeitura de Simão Dias. Os projetos finalistas serão reconhecidos com entrega de placa de homenagem, em cerimônia solene em local e data a definir.