Prefeitura de Simão Dias afasta professora que maltratou aluna durante apresentação

Após o vídeo de uma professora da rede municipal circular nas redes sociais chamando uma aluna de “doida”, durante um ensaio para a apresentação do Dia das Mães, a Prefeitura de Simão Dias divulgou na última terça-feira, 14, uma nota pública informando que afastou a servidora.

No vídeo que foi gravado em uma escola do povoado Brinquinho, zona rural de Simão Dias, mostra as crianças segurando uma flor e dizendo a frase em homenagem às mães. No entanto, uma delas não consegue decorar a frase e a professora a chama de “doida”. Confira o vídeo abaixo.

Em nota divulgadas nas redes sociais, a Prefeitura confirmou o ato e informou que assim que tomou conhecido do fato, determinou a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar e o afastamento cautelar da professora.

“A Prefeitura de Simão Dias não tolera qualquer tipo de ato hostil realizados por seus servidores e, diante da grave denúncia, determinou a apuração do ocorrido com a rigidez e transparência que o caso exige” ressaltava a nota.