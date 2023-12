A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, promoverá um leilão público na modalidade online, visando a alienação de 16 lotes distribuídos entre bens móveis, veículos automotores, máquinas, sucatas e equipamentos.

Os objetos poderão ser visitados na garagem municipal da cidade, localizada na Rodovia Lourival Batista s/n, até o dia 22 de dezembro, das 8h às 12h.

Já o leilão acontecerá no site www.rjleiloes.com.br, no dia 26 do corrente mês.