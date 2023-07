Prefeitura de Simão Dias anuncia reabertura do Centro de Animais

O Centro Municipal de Animais São Francisco de Assis, em Simão Dias, retoma as suas atividades nesta segunda-feira, 10 de julho. A medida foi confirmada pela Prefeitura Municipal.

As atividades serão retomadas após uma reforma promovida no espaço e que foi conferida pelo prefeito Cristiano Viana, durante uma visita técnica ocorrida na última sexta-feira, 7, ao lado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, demais secretários, vereadores e colaboradores da gestão “Nossa Força, Nossa Gente”.

“Importante na questão da causa animal em Simão Dias, o Centro de Saúde São Francisco de Assis tem recebido atenção especial da administração, com o objetivo de promover um atendimento de qualidade para quem o procura com o seu animalzinho de estimação”, destacou a Prefeitura de Simão Dias.

O espaço conta com atendimento médico veterinário e castrações de cães e gatos.