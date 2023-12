Prefeitura de Simão Dias contempla mais 100 famílias com o auxílio gás

Mais 100 famílias simãodienses foram contempladas com o Auxílio Gás Municipal, denominado como “VALE GÁS – A Chama da Nossa Gente”, programa da Prefeitura de Simão Dias, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho. A assinatura do termo de concessão e a entrega do voucher às famílias beneficiadas ocorreu na manhã da última quinta-feira, 7 de dezembro, no Clube Cultural Caiçara.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, essa foi a terceira etapa do programa que visa auxiliar a ampliação de direitos a partir do fornecimento do gás de cozinha para famílias em vulnerabilidade social, o que foi muito comemorado pelo prefeito Cristiano Viana, que participou do evento e destacou a alegria em poder contribuir com a promoção de políticas públicas voltadas para famílias carentes de Simão Dias.

“São 300 famílias beneficiadas com esse programa em Simão Dias e isso é resultado do empenho da Gestão Nossa Força, Nossa Gente, preocupada em resolver a situação daqueles que mais precisam do poder público”, comentou o prefeito.

O Auxílio Gás foi criado pela lei municipal nº 1. 032/2023 de 03 de julho de 2023, e regulamentado pelos Decreto nº 2.983 e 2.984/2023, figurando-se como uma ferramenta essencial para mitigar os impactos da pobreza proporcionando alívio financeiro e contribuindo para estabilidade econômica das famílias.