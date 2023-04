Concurso: Simão Dias divulga 4º cronograma de convocação

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, divulgou o cronograma da 4ª lista de convocados dos aprovados no Concurso Público, realizado pelo Município.

Todas as informações estão contidas no Edital no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 28 de abril. O exame médico pré-admissional deverá ser realizado no dia 10 de maio, às 14h30, na Clínica Cliose, situada na Rua Sinézio Jacó dos Santos, 198 – Centro Simão Dias.

A data para entrega da documentação exigida e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será no dia 15 de maio, das 8h às 12h, na sede da Prefeitura de Simão Dias.

A assinatura do Termo de Posse e Lotação dos novos servidores serão realizados no dia 22 de maio, às 9h, no Clube Cultural Caiçara. O início das atividades acontece no dia 1 de junho.