Prefeitura de Simão Dias divulga programação do Carnaval da Gente

Por meio de suas redes sociais, a Prefeitura de Simão Dias divulgou a programação completa do Carnaval da Gente 2023, que iniciará no próximo dia 16 e vai até o dia 21 do corrente mês. Confira!

QUINTA-FEIRA (16/02)

8h – Grito de Carnaval – Banda Ginga Show (Quadra do Centenário)

SEXTA-FEIRA (17/02)

15h – Bloquinho da Nossa Gente – Banda Ginga Show (Concentração: Praça da Juventude)

20h – Arrastão – Banda Valneijós (Concentração: Ginásio de Esporte)

SÁBADO (18/02) – Praça de Eventos

22h – Swing Art Mania

00h – Brunninho Top7

2h – Quinto Round

DOMINGO (19/02)

15h – Bloco As Ninfetas e Garanfetas da Nossa Gente – Banda Jam Bahia (Concentração: Ginásio de Esporte)

18h – Saulo Hollywood

SEGUNDA-FEIRA (20/02)

8h – Bloco da Okatia – Banda Ginga Show Frevo (Concentração: Rua do Curral)

15h – Bloco As Triunfetes – Banda Wesley Freestyle (Povoado Triunfo)

Praça de Eventos

22h – Maysa Reis

00h – Diego Amante

2h – Banda OS3

TERÇA-FEIRA (21/02)

8h – Bloco da Okatia – Banda Ginga Show Frevo (Concentração: Rua do Curral)

15h – Arrastão – Banda D’Bonné (Concentração: Ginásio de Esporte)

18h – Banda Xokolight