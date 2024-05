Prefeitura de Simão Dias divulga programação dos 134 anos

A prefeitura de Simão Dias em comemoração aos 134 anos da cidade preparou uma vasta programação cultural, esportiva e de entretenimento.

Os festejos ocorrem entre os dias 7 e 12 de junho com o II Concurso de Quadrilha Junina, Show Gospel com Regis Danese, Corrida 134 anos de Simão Dias, Torneio de Futsal sub-13, IV Concurso Literário “Meu amor por Simão Dias”, Missa e Hasteamento da Bandeira na Praça Barão de Santa Rosa e apresentação Vozes de Simão Dias no Clube Cultural Caiçara.

Confira a programação completa: