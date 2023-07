Prefeitura de Simão Dias emite nota sobre o funcionamento do Mercado Municipal

A Prefeitura de Simão Dias emitiu uma nota de esclarecimento sobre o não funcionamento do Mercado Municipal, que foi inaugurado em dezembro de 2022 pelo então governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

Segundo a nota, o Mercado ainda não foi colocado em funcionamento, porque a gestão está tentando viabilizar o fornecimento de energia elétrica no prédio, que foi inaugurado sem o mesmo. Confira a nota e entenda o caso.

Nota emitida pela Prefeitura de Simão Dias:

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, vem a público esclarecer acerca do funcionamento do Mercado Municipal de Simão Dias.

Em dezembro de 2022, o Governo do Estado entregou a obra do mercado, porém sem o fornecimento de energia elétrica, fato que a gestão municipal entrou em contato com a empresa Energisa para a resolução da problemática o quanto antes.

No dia 9 de maio, a Energisa efetuou a ligação do transformador que supre o fornecimento de energia elétrica da parte administrativa do mercado, sendo: câmara frigorífica, iluminação geral do mercado, sistema de tratamento de esgoto, abastecimento de água, sistema de monitoramento e o sistema de prevenção e combate a incêndio. Entretanto, ocorreu a reprovação durante a vistoria do segundo transformador, responsável pelo fornecimento de energia elétrica dos boxes. Sendo assim, a carta de reprovação foi enviada para empresa pela prefeitura, onde se comprometeu em resolver as pendências.

É bom esclarecer para a população que, tendo em vista que era necessário o fornecimento de energia elétrica para efetuar os testes do gerador de energia elétrica, câmara frigorífica, sistema de prevenção e combate a incêndio e o sistema de tratamento de esgoto. O fornecimento de energia elétrica foi realizado pela Energisa no dia 9 de maio e somente no dia 21 de julho a empresa fez o startup do gerador do mercado, ficando pendente os testes da câmara frigorífica, sistema de tratamento de esgoto e o sistema de prevenção e combate a incêndio.

Já no dia 24 de julho, o vistoriador da Energisa esteve novamente nas dependências do mercado e informou que nenhum dos itens informados anteriormente haviam sido corrigidos e que um funcionário da empresa responsável pela reforma do mercado estava no local para iniciar as correções devidas. Diante desse cenário, a vistoria continuou reprovada.

A administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’ espera contar com a compreensão de todos e torce para que as pendências sejam resolvidas com o objetivo de iniciar o funcionamento do mercado o mais rápido possível.

Prefeitura Municipal de Simão Dias