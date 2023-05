Prefeitura de Simão Dias empossa mais aprovados em concurso público

Na manhã da última segunda-feira, 22 de maio, foram empossados novos aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias, referente a 4ª lista de convocação. O ato de posse aconteceu no Clube Cultural Caiçara e reuniu os aprovados, familiares e autoridades da gestão municipal.

“Os novos habilitados aos cargos na administração pública exercerão suas funções nas Secretarias de Educação, Saúde e Inclusão Social a partir de 1º de junho”, adiantou a Prefeitura de Simão Dias.

Ao todo, a gestão Nossa Força, Nossa Gente ofertou 145 vagas para o quadro de pessoal das Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde no último Concurso Público. “A posse dos novos servidores reforça a qualidade no atendimento do serviço público ao cidadão simãodiense, bem como reafirma o compromisso da prefeitura com aqueles que participaram do certame”, acrescentou o Município.

O evento reuniu o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, os secretários Manoela Messias (Administração), Ângela Siqueira (Educação), Sara Querzia (Meio Ambiente) e Marcos Antônio (Assistência Social), a diretora do RH, Laiane Gama, o Procurador do Município Roberto Carvalho, o presidente da Câmara, Rogério Nunes e o público em geral.