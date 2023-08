A Prefeitura de Simão Dias iniciou os atendimentos para a concessão da isenção do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2024.

Os interessados devem procurar o Setor de Tributos do Município, situado na Rua Presidente Vargas, 129, das 8h às 13h, até o dia 22 de setembro, munidos dos documentos pessoais e específicos para cada tipo de pedido de isenção.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, podem solicitar a isenção os cidadãos que têm apenas um imóvel residencial, com área de até 150m², e renda familiar mensal abaixo de R$ 2.457,00; portadores de moléstia grave, que precisam apresentar um laudo médico da Secretaria Municipal de Saúde e comprovante de propriedade do imóvel; e doadores voluntários de sangue. Estes devem comprovar duas doações de sangue no ano anterior, apresentar os comprovantes das doações, documentos pessoais e comprovante de propriedade do imóvel.