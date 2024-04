Prefeitura de Simão Dias, através das Secretarias Municipais de Finanças e Tributos e Controle Interno, através do Decreto nº 3.005 de 08 de janeiro de 2024, lançou a Campanha do IPTU Premiado 2024.

Pagando o IPTU em dia, o contribuinte ganhará 20% de desconto, além de concorrer vários prêmios. Para emitir a segunda via do imposto é só acessar o site da gestão municipal (https://simaodias.se.gov.br) ou ir até a prefeitura no setor de tributos.

Para outras informações: (79) 3611-1382.