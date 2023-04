Prefeitura de Simão Dias lançará mais um pacote de investimentos em diversas áreas

Com o objetivo de potencializar o desenvolvimento do município, a Prefeitura de Simão Dias está preparando o lançamento do Programa Acelera Simão Dias 2. A medida foi confirmada pela gestão do prefeito Cristiano Viana nas redes sociais.

De acordo com a gestão, o Acelera Simão Dias 2 contará com mais um pacote de investimentos com alocação de recursos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, esporte e assistência social.

“Os recursos serão investidos em obras, reformas, aquisições na cidade e em diversos povoados simãodienses. Aguarde o dia e o horário para o lançamento do Acelera Simão Dias 2”, acrescentou a Prefeitura.