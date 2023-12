Prefeitura de Simão Dias leva pavimentação ao povoado Pirajá

A gestão do prefeito Cristiano Viana segue trabalhando para melhorar a vida da população. Por isso, a Prefeitura de Simão Dias está realizando mais uma obra de pavimentação, desta vez no povoado Pirajá, situado na região do Briquinho, na zona rural do município.

Segundo a gestão municipal, na referida comunidade, a gestão está concentrada na pavimentação de ruas e na construção de uma praça nas proximidades da igreja local.

“O trabalho segue em ritmo acelerado e, em breve, a obra será entregue para os moradores da importante comunidade simãodiense”, informou a gestão municipal.