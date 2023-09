Prefeitura de Simão Dias ofertará cursos profissionalizantes gratuitos

Sempre preocupada com o bem-estar da população, a Prefeitura de Simão Dias anunciou que vai promover cursos profissionalizantes gratuitos, em diversas áreas, por meio de um convênio com o Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac Sergipe – funcional Lagarto.

Para alinhar todos os detalhes sobre a realização da iniciativa, na tarde da última quinta-feira, 14, o secretário de Controle Interno, Júnior Viana, e a equipe da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, se reuniram na sede da prefeitura, com a gerente do CEP de Lagarto, Yasmim Medeiros, e o analista do CEP, Hytallo Santos.

“Na ocasião, foram discutidos todo o cronograma da execução dos cursos, a exemplo do período de inscrição, o público-alvo e aula inaugural”, adiantou a Prefeitura de Simão Dias que anunciará as oportunidades por meio de suas redes sociais.