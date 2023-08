Prefeitura de Simão Dias promove consultas e cirurgias oftalmológicas

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolveu entre os dias 11 a 14 de agosto, o Projeto Ver + Simão Dias, com a realização de consultas e cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio.

As ações aconteceram no Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV), extensão da UFS em Simão Dias, e seguem até esta segunda-feira, 14 de agosto, com grande estrutura montada para melhor atender aos pacientes, que já foram previamente cadastrados pelo setor de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde.

Na última sexta-feira, 11 de agosto – primeiro dia do Programa, o prefeito Cristiano Viana destacou a parceria com Rodrigo Valadares e emprenho da saúde municipal na organização e promoção do Projeto.

“Quero destacar a parceria firmada com o deputado federal, Rodrigo Valadares, que esteve conosco na abertura do projeto e também ao empenho do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, e toda a equipe de saúde da nossa gestão”, frisou o gestor simãodiense.