Prefeitura de Simão Dias promove curso para o homem do campo

Na última terça-feira, 14 de março, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil, em parceria com o Servico Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR Sergipe) e o Prodeter do Banco do Nordeste, realizou o 1° Dia do curso Manejo e Conservação do Solo.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, o curso tem duração de 16 horas aborda teorias e práticas voltadas para o homem do campo, sendo 20 alunos participantes do curso ofertado, gratuitamente, por meio do projeto Sala do Produtor Rural do Senar/SE.

“Os participantes também terão a oportunidade de aprender na prática as medidas conservacionista do solo, a difusão de conhecimento, tecnologia para o campo e qualificação no campo”, destacou a gestão municipal.

Participaram o Assessor Técnico João Marcos, a instrutora Monalisa Soares da Costa, o Agente de Desenvolvimento Cláudio Cézar e os agricultores de diferentes povoados do município.