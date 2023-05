III Concurso Literário de Simão Dias está com inscrições abertas

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está realizando o III Concurso Literário “Meu Amor por Simão Dias”.

Deste Concurso, poderão participar todos os educandos devidamente matriculados nas redes públicas e particulares de Simão Dias, abrangendo todos os níveis e modalidades do Ensino Básico. Já as inscrições deverão ser realizadas até dia 19 de maio de 2023, na escola onde o aluno está matriculado.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, o Concurso terá apenas uma modalidade de texto – POEMA, tendo como tema central “O MEU AMOR POR SIMÃO DIAS”. “Serão aceitos textos nas diversas submodalidades do poema – a exemplo de Literatura de Cordel, poesia lírica, poesia épica, poesia narrativa, poesia livre, haicai, sonetos, poesia slam, etc”, observou o Município.

E completou: “Assim, visamos possibilitar que os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio reflitam de forma crítica, estética e criativa sobre a importância do conhecimento dos aspectos históricos, culturais e sociais de Simão Dias, a fim de que desenvolvam habilidades e competências sobre o assunto, e que tais conhecimentos sejam retratados de forma poética, fomentando o sentimento de pertencimento e amor por nossa querida Simão Dias”.

O edital completo do concurso pode ser acessado no site da Prefeitura de Simão Dias.